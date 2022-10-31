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Команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебро этапа Кубка мира в Монреале

31 Октября 2022, 08:09
Команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебро этапа Кубка мира в Монреале
31 Октября 2022, 08:09

Команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебро этапа Кубка мира в Монреале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены заставили соперников поволноваться при просмотре эстафеты на 5000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Национального Олимпийского комитета.

В финале группы А вместе с Казахстаном выступили Италия, Южная Корея и Канада. Южная Корея первой пересекла финишную черту в этом квартете (7:01.850). Результат нашей национальной сборной: 7:07.972. Бронзовая медаль досталась Канаде.

Ранее мужская команда Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале. В полуфинале с оревновались сборные Казахстана, Канады, Китая и Японии. Первой была сборная Канады, которая преодолела 5 километров за 7 минут, 9 секунд. Национальная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Нуртилека Кажигали, Адиля Галиахметова и Дениса Никиши отстала от них на 2 секунды (7:11 секунд). Наши спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега 1/2 финала.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити.


Кадр из видео/ t.me/olympickz


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