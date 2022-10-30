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    16:38, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана по шорт-треку вышла в финал этапа Кубка мира в Монреале

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете (5000 метров).

    В первом полуфинале наши спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега 1/2 финала.

    Соперниками казахстанцев в споре за награды станут Италия, Канада и Южная Корея.


    Фото: olympic.kz





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