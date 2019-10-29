Команда Казахстана по шорт-треку примет участие в этапе Кубка мира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 ноября в Солт-Лейк-Сити (США) стартует первый этап Кубка мира по шорт-треку. Казахстанские спортсмены примут участие в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Главный тренер команды Мадыгали Карсыбеков поделился своим мнением о предстоящем туре. «В прошлом сезоне мы не смогли принять участие в этапах Кубка мира в США в прошлом году из-за проблем с визой. В этом году мы получили визы и начинаем сезон с соревнований в Солт-Лейк. После этого мы отправимся в Монреаль, Японию и Китай. Также к команде присоединится Абзал Ажигалиев, который не принимал участие в прошлом сезоне из-за травмы», - сказал он.

Следует отметить, что второй этап Кубка мира состоится в Монреале (Канада).