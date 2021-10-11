Команда Казахстана по шорт-треку огласила состав на сезон-2021/2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб команды Казахстана по шорт-треку представил составы мужской и женской команды на предстоящий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За олимпийские лицензии на предстоящих этапах Кубка мира будут бороться 12 атлетов основного состава сборной. Так, среди мужчин выступят: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев. В составе женской команды, Казахстан на отборочных соревнованиях представят: Алия Амиргалиева, Асель Тайшманова, Ольга Тихонова, Алена Волковицкая, Мадина Жанбусинова, Яна Хан.

Первый этап Кубка мира сезона 2021/2022 состоится в Пекине с 21 по 24 октября.