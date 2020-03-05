Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступит на лицензионном турнире в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия) пройдет этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Этот турнир станет шансом для наших спортсменов на завоевание олимпийской лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях выступят Никита Чирюкин, Юлия Комендра, Елизавета Безрукова, Елизавета Король, Юрий Юрков. «Перед началом Олимпийских игр в Токио должны состояться четыре этапа Кубка мира. На данный момент у нас есть одна путевка. И сейчас в Индии будет возможность увеличить это количество. Распределение лицензий будет согласно мировым рейтингам», - сказала главный тренер Ольга Довгун.



