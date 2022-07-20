20 Июля 2022 17:37
Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступает на этапе Кубка мира в Южной Корее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южнокорейском городе Чангвон в эти дни проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В соревнованиях принимают участие более 435 спортсменов из 44 стран мира.
Команду Казахстана представляют 11 спортсменов.
Данный турнир является рейтинговым соревнованием, которое входит в число отборочных на Олимпиаду-2024.
На сегодняшний день по мировому рейтингу два казахстанца входят в TOП-10:
- Ислам Усейнов - восьмое место;
- Никита Чирюкин - девятое место.
Фото: olympic.kz
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