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Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступает на этапе Кубка мира в Южной Корее
20 Июля 2022 17:37

Команда Казахстана по пулевой стрельбе выступает на этапе Кубка мира в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южнокорейском городе Чангвон в эти дни проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях принимают участие более 435 спортсменов из 44 стран мира.

Команду Казахстана представляют 11 спортсменов.

Данный турнир является рейтинговым соревнованием, которое входит в число отборочных на Олимпиаду-2024.

На сегодняшний день по мировому рейтингу два казахстанца входят в TOП-10:

- Ислам Усейнов - восьмое место;

- Никита Чирюкин - девятое место.



Фото: olympic.kz

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