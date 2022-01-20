Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре олимпийские лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре лицензии на зимние Олимпийские игры Пекин-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На данный момент у казахстанских летающих лыжников имеются две мужские квоты. Лицензии не именные, право принятия окончательного решения об участниках осталось за тренерским составом.