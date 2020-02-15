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Команда Казахстана по пляжному волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии

15 Февраля 2020 13:10
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Команда Казахстана по пляжному волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Таиланде состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата Азии по пляжному волейболу. В одном из них в очной встрече сошлись казахстанские команды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Так, согласно турнирной сетке, в 1/4 финала сошлись казахстанские пары Алексей Сидоренко/Александр Дьяченко и Дмитрий Яковлев/Сергей Богату.

Игра продлилась три партии. По их итогам сильнее оказались Дьяченко и Сидоренко. Счёт по партиям составил 2-1.(21:19;19:21;15:12).

Таким образом, в полуфинале чемпионата Азии пара казахстанский дуэт встретится с парой из Австралии. Во втором полуфинале сыграют Австралия и Китай.


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Ключевые слова: Спорт,
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