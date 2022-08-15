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Команда Казахстана по плаванию завоевала две золотые медали Исламиады в Турции
15 Августа 2022 14:05

Команда Казахстана по плаванию завоевала две золотые медали Исламиады в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два казахстанских пловца завоевали «золото» Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Адильбек Мусин стал лучшим на дистанции 100 метров баттерфляем. В финале он показал время 53,20 секунды.

София Абубакирова выиграл финальный заплыв на 50 метров баттерфляем - 27,17 секунды.

Добавим, что ранее Аделаида Пчелинцева стала первой на дистанции 50 метров брассом.


Фото: olympic.kz




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