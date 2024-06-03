Команда Казахстана по настольному теннису выступит на турнире в Хорватии

В Загребе (Хорватия) пройдет представительный международный турнир WTT Contender Zagreb, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем примут участие звезды мирового настольного тенниса Томокази Харимото (Япония), Чан У Джин (Корея), Квадри Аруна (Нигерия), Алекс Лебрун (Франция), Хина Хаята (Япония), Нива Харимото (Япония), Бернадетте Сёч (Румыния), Бенедикт Дуда (Германия), Син Ю-Бин (Корея), Ношад Аламиан (Иран), Мима Ито (Япония), Миа Хирано (Япония).

Казахстан представят Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Дастан и Айдос Кенжигуловы.