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    13:53, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Команда Казахстана по настольному теннису выступит на турнире в Хорватии

    настольный теннис
    Фото: pixabay.com

    В Загребе (Хорватия) пройдет представительный международный турнир WTT Contender Zagreb, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В нем примут участие звезды мирового настольного тенниса Томокази Харимото (Япония), Чан У Джин (Корея), Квадри Аруна (Нигерия), Алекс Лебрун (Франция), Хина Хаята (Япония), Нива Харимото (Япония), Бернадетте Сёч (Румыния), Бенедикт Дуда (Германия), Син Ю-Бин (Корея), Ношад Аламиан (Иран), Мима Ито (Япония), Миа Хирано (Япония).

    Казахстан представят Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Дастан и Айдос Кенжигуловы.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Алан Курмангалиев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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