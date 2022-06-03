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Команда Казахстана по настольному теннису завоевала путевку на юношеский чемпионат Азии
3 Июня 2022 14:44

Команда Казахстана по настольному теннису завоевала путевку на юношеский чемпионат Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские мастера малой ракетки вышли в финал Центрально-Азиатского отборочного турнира в Алматы и завоевали путёвки на юношеский чемпионат Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В алматинском центре настольного тенниса ADD сборные Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана провели поединки в подгруппах, а затем в полуфиналах. Среди юношей 100-процентный победный результат показали команды Ирана и Казахстана. Сегодня, 3 июня, эти две команды сыграют между собой за первое место.

За «бронзу» поспорят сборные Туркменистана и Узбекистана.

У девушек чемпионский кубок разыграют Казахстан и Узбекистан, а за 3-е место проведут матч спортсмены Ирана и Кыргызстана.

Таким образом, на юношеском чемпионате континента наш Центрально-Азиатский регион представят Казахстан (юноши и девушки), Иран (юноши) и Узбекистан (девушки).

Нашу страну на отборочном турнире представляют Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Санжар Жубанов, Сагантай Курмамбаев, Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт, Алиса Цвигун.




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