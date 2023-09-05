Команда Казахстана по настольному теннису вышла в 1/4 финала чемпионата Азии

ПХЕНЧХАН. КАЗИНФОРМ - В городе Пхенчхан (Южная Корея) стартовал 26-й чемпионат Азии по настольному теннису. В командных соревнованиях сборная Казахстана пробилась в 1/4 финала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В этом виде программы страну представляют Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Ангелина Романовская.

Наши спортсменки победили Бангладеш 3:0, Непал 3:0, Узбекистан 3:0, а мужчины - Непал 3:0, Бангладеш 3:0, Кыргызстан 3:0, Таиланд 3:2.

Матчи следующего раунда пройдут сегодня, 4 сентября.