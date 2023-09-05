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    22:17, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Команда Казахстана по настольному теннису вышла в 1/4 финала чемпионата Азии

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    Фото: olympic.kz
    ПХЕНЧХАН. КАЗИНФОРМ - В городе Пхенчхан (Южная Корея) стартовал 26-й чемпионат Азии по настольному теннису. В командных соревнованиях сборная Казахстана пробилась в 1/4 финала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    В этом виде программы страну представляют Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Ангелина Романовская.

    Наши спортсменки победили Бангладеш 3:0, Непал 3:0, Узбекистан 3:0, а мужчины - Непал 3:0, Бангладеш 3:0, Кыргызстан 3:0, Таиланд 3:2.

    Матчи следующего раунда пройдут сегодня, 4 сентября.


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    Корея Настольный теннис Спорт
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