22:17, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6
Команда Казахстана по настольному теннису вышла в 1/4 финала чемпионата Азии
ПХЕНЧХАН. КАЗИНФОРМ - В городе Пхенчхан (Южная Корея) стартовал 26-й чемпионат Азии по настольному теннису. В командных соревнованиях сборная Казахстана пробилась в 1/4 финала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
В этом виде программы страну представляют Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Ангелина Романовская.
Наши спортсменки победили Бангладеш 3:0, Непал 3:0, Узбекистан 3:0, а мужчины - Непал 3:0, Бангладеш 3:0, Кыргызстан 3:0, Таиланд 3:2.
Матчи следующего раунда пройдут сегодня, 4 сентября.