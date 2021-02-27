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    18:15, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по настольному теннису сразится за рейтинговые очки в Дохе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 февраля по 6 марта в Дохе (Катар) пройдет турнир по настольному теннису серии WTT Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Сначала пройдет квалификация (28 февраля - 2 марта), где 96 спортсменов поспорят за восемь путевок в основную сетку. Затем лучшие восемь теннисистов присоединятся к 24 сильнейшим игрокам и поведут борьбу за солидные призовые (общий фонд составляет 200 тысяч долларов), важные рейтинговые очки (3-6 марта).

    На турнире выступят яркие мастера, такие как Харимото Томакази (Япония), Уго Кальдерано (Бразилия), Линь Юньжу (Тайвань), Маттиас Фальк (Швеция), Ито Мима (Япония), Чжэн Ицзин (Тайвань), Ишикава Касуми (Япония).

    В WTT Contender Казахстан представят Кирилл Герасименко, Зауреш Акашева, Анастасия Лаврова и Алан Курмангалиев (запасной).


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