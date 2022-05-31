12:27
31 Мая 2022 11:26
Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала четыре медали в испанской гонке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по маунтинбайку успешно выступила в испанской гонке XCM Fortuna 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Темирлан Мухамедиянов оказался сильнейшим в мужской элите, а Алина Саркулова не оставила шансов соперницам в женской элите.
Денис Сергиенко выиграл гонку среди андеров, в этой же категории Егор Карасев стал серебряным призером.
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