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Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала четыре медали в испанской гонке
31 Мая 2022 11:26

Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала четыре медали в испанской гонке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по маунтинбайку успешно выступила в испанской гонке XCM Fortuna 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Темирлан Мухамедиянов оказался сильнейшим в мужской элите, а Алина Саркулова не оставила шансов соперницам в женской элите.

Денис Сергиенко выиграл гонку среди андеров, в этой же категории Егор Карасев стал серебряным призером.

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