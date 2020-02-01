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вчера 10:05
Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала бронзовые медали чемпионата Азии
1 Февраля 2020 23:29
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БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Таиланде стартовал чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый день соревнований были определены победители и призеры в смешанной эстафете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.
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По итогам соревнований команда Казахстана завоевала бронзовые награды. В состав команды вошли Адиль Шакиров, Темирлан Мухамедьянов, Алина Саркулова, Дамир Турсункали. «Золото» соревнований завоевали спортсмены из Японии, а на второй строчке расположилась сборная Таиланда. Континентальное первенство продлится до 5 февраля.
Ключевые слова: Спорт,
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