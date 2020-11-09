Команда Казахстана по маунтинбайку выступила на двух гонках в Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в Алании прошли еще две гонки, где казахстанские маунтинбайкеры стартовали в рамках учебно-тренировочного сбора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.
7 ноября в гонке Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu MTB Cup Шакир Адилов занял 14-е место, Денис Сергиенко 15-е, Темирлан Мухамедианов 16-е. Егор Карасев среди юниоров финишировал 2-м.
8 ноября в гонке Incekum — Velo Alanya MTB Cup Денис Сергиенко стал 11-м, Шакир Адилов 14-м, Темирлан Мухамедианов 16-м. Среди юниоров Егор Карасев занял 2-е место.
Напомним, что национальная сборная команда по маунтинбайку отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы. В ее четыре гонщика: Шакир Адилов, Денис Сергиенко, Темирлан Мухамедьянов и юниор Егор Карасев. УТС стартовали 1 октября и продлятся до 15 ноября.
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