Команда Казахстана по лыжной акробатике выступит на московском этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана примет участие в этапе Кубка мира по фристайл-акробатике, который состоится в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Следующий этап Кубка мира по фристайл-акробатике состоится в Москве 23 января. В нем примет участие команда Казахстана. Предыдущий этап прошел в Ярославле, где нашим спортсменам не удалось попасть на пьедестал.

Полным составом команда переехала на новое место проведения соревнований, где в тренировочном режиме продолжит адаптироваться к выполнению программы на снегу. Сейчас необходимо набрать опыт - подготовка велась на водном трамплине. Так что «снежные» тренировки крайне важны.

Напомним, казахстанские фристайлисты в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фристайл-акробатике в Ярославле заняли седьмое место.