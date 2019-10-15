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Команда Казахстана по кёрлингу одержала 2 победы на ЧМ среди смешанных пар

15 Октября 2019 10:28
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Команда Казахстана по кёрлингу одержала 2 победы на ЧМ среди смешанных пар

АБЕРДИН. КАЗИНФОРМ - В Абердине (Шотландия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В третьем матче Казахстан оказался сильнее Австралии. Игра закончилась со счётом 6:7.

В четвёртом матче в рамках мирового первенства казахстанские кёрлингисты одержали разгромную победу над соперниками из Бразилии. Счет игры составил 10:2 в пользу наших ребят.

Напомним, что в составе команды Казахстана выступают Аблайхан Жузбай (скип), Ситора Алиярова (вице-скип), Ангелина Эбауэр.

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Ключевые слова: Спорт,
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