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Команда Казахстана по каратэ объявила состав на чемпионат Азии
15 Декабря 2021 13:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по женскому и мужскому каратэ стартует 19 декабря в Алматы. Olympic.kz опубликовал список казахстанских спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ».
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Всего на ковер выйдут 12 спортсменов сборной Казахстана в категориях ката и кумите. Чемпионат Азии продлится до 22 декабря.
Казахстан на турнире представят
Мужчины:
55 кг: Андрей Актауов
60 кг: Еркинбек Байтореев
67 кг: Дидар Амирали
75 кг: Нурканат Ажиканов
84 кг: Бейбарыс Жаңбыр
Ката:
Мади Катешов
Женщины:
50 кг: Молдир Жанбырбай
55 кг: Сабина Захарова
61 кг: Николь Ценгель
68 кг: Ассель Канаи
Свыше 68 кг: Софья Берульцева
Ката:
Натали Касикова
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