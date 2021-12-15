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Команда Казахстана по каратэ объявила состав на чемпионат Азии

15 Декабря 2021 13:44
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Команда Казахстана по каратэ объявила состав на чемпионат Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по женскому и мужскому каратэ стартует 19 декабря в Алматы. Olympic.kz опубликовал список казахстанских спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ».

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Всего на ковер выйдут 12 спортсменов сборной Казахстана в категориях ката и кумите. Чемпионат Азии продлится до 22 декабря.

Казахстан на турнире представят

Мужчины:

55 кг: Андрей Актауов

60 кг: Еркинбек Байтореев

67 кг: Дидар Амирали

75 кг: Нурканат Ажиканов

84 кг: Бейбарыс Жаңбыр

Ката:

Мади Катешов

Женщины:

50 кг: Молдир Жанбырбай

55 кг: Сабина Захарова

61 кг: Николь Ценгель

68 кг: Ассель Канаи

Свыше 68 кг: Софья Берульцева

Ката:

Натали Касикова


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