28 Августа 2022 18:01
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали в Венгрии
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали на международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Olympic.kz.
Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.
В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, а Дильназ Байленова заняла третье место.
фото Olympic.kz
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