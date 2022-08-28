28 Августа 2022 18:01

Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали на международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Olympic.kz.

Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.

В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, а Дильназ Байленова заняла третье место.

фото Olympic.kz