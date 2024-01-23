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    15:46, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Команда Казахстана по хоккею вышла в полуфинал юношеской Олимпиады

    Команда Казахстана по хоккею
    Фото: Нургали Жумагазы

    Команда Казахстана по хоккею 3х3 вышла в полуфинал юношеской Олимпиады Канвон-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В заключительном и решающем матче наши хоккеисты оказались сильнее Великобритании - 22:13. Казахстан занял четвертое место в группе и пробился в 1/2.

    За выход в финал казахстанские хоккеисты сыграют против Латвии. Встреча состоится завтра, 24 января. Начало в 9:00.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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