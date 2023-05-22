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Команда Казахстана по хоккею сохранила место в высшем дивизионе чемпионата мира

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2023, 14:14
Команда Казахстана по хоккею сохранила место в высшем дивизионе чемпионата мира Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 мая, команда Казахстана по хоккею проведет заключительный матч на чемпионате мира в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наши хоккеисты встретятся с аутсайдером группы B сборной Словении. Данная команда занимает последнее место из восьми сборных, не набрав ни одного очка.

Казахстан с четырьмя очками пока находится на шестом месте. Тем не менее, наша команда сохранила прописку в высшем дивизионе. Его покинут словенцы.


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