Команда Казахстана по хоккею провела второй двусторонний матч
Состав был поделён на «белых» и «синих». После первого периода счёт был равным - 3:3. В итоге встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «синих».
В составе победителей голами отметились Роман Старченко, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков, Александр Писарев.
В составе «белых» Никита Михайлис оформил дубль, также забили Дмитрий Гренц и Егор Петухов.
«Белые»
Вратари: Хенрик Карлссон, Никита Бояркин;
Защитники: Виктор Сведберг, Самат Данияр, Егор Шалапов, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Дмитрий Степанов;
Нападающие: Никита Михайлис, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Кирилл Панюков, Аркадий Шестаков, Алихан Асетов, Артём Лихотников, Дмитрий Гренц, Егор Петухов.
«Синие»
Вратари: Демид Еремеев, Андрей Шутов;
Защитники: Алексей Маклюков, Даррен Диц, Леонид Метальников, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Александр Писарев, Адиль Бекетаев;
Нападающие: Александр Шин, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Павел Акользин, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Максим Мусоров, Саян Данияр, Дмитрий Гурков.