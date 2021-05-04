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    01:31, 04 Май 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по хоккею провела второй двусторонний матч

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Казахстана провела очередной двусторонний матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав был поделён на «белых» и «синих». После первого периода счёт был равным - 3:3. В итоге встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «синих».

    В составе победителей голами отметились Роман Старченко, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков, Александр Писарев.

    В составе «белых» Никита Михайлис оформил дубль, также забили Дмитрий Гренц и Егор Петухов.

    «Белые»

    Вратари: Хенрик Карлссон, Никита Бояркин;

    Защитники: Виктор Сведберг, Самат Данияр, Егор Шалапов, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Дмитрий Степанов;

    Нападающие: Никита Михайлис, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Кирилл Панюков, Аркадий Шестаков, Алихан Асетов, Артём Лихотников, Дмитрий Гренц, Егор Петухов.

    «Синие»

    Вратари: Демид Еремеев, Андрей Шутов;

    Защитники: Алексей Маклюков, Даррен Диц, Леонид Метальников, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Александр Писарев, Адиль Бекетаев;

    Нападающие: Александр Шин, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Павел Акользин, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Максим Мусоров, Саян Данияр, Дмитрий Гурков.


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