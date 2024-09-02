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    00:27, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Команда Казахстана по хоккею не смогла завоевать квоту на олимпийском отборе

    хоккей
    Фото: НОК РК

    Мужская команда Казахстана по хоккею провела заключительный матч на олимпийском отборе в Братиславе (Словакия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Встреча со Словакией стала решающей в споре за путевку на Олимпиаду-2026. Обе команды перед очным противостоянием набрали по шесть очков в группе D, оставив без шансов на попадание на ОИ Венгрию и Австрию.

    Для того, чтобы завоевать путевку, необходимо было выиграть группу. С этой задачей справились словаки, победившие наших хоккеистов со счетом 3:1.

    Единственную шайбу в составе Казахстана забросил Никита Михайлис.

    Таким образом, на Олимпиада пробилась Словакия.

    В первом матче казахстанцы оказались сильнее Венгрии (5:2), а во втором обыграли австрийцев (2:1).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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