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Команда Казахстана по греко-римской борьбе приступила к сборам

16 Июня 2020 16:04
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Команда Казахстана по греко-римской борьбе приступила к сборам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе прибыла в Олимпийский центр «Ак булак» для проведения учебно-тренировочных сборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В первом после карантина сборе примут участие следующие спортсмены: Алмат Кебиспаев, Азамат Кустыбаев, Хорлан Жаканша, Азат Садыков, Ислам Умаев, Алимхан Сыздыков, Эльмар Укали, Илимдар Сатаев, Алмас Байбатшанов, Мейрамбек Айнагулов, Тлек Асембаев, Асхат Дилмухамедов, Нурмахан Тыналиев, Нурбек Кызыров, Демеу Жадыраев, Арслан Абдурахманов, Диас Кален, Евгений Поливадов, Максат Ережепов, Ерулан Искаков, Айдос Султангали, Тамерлан Шадукаев, Нурсултан Турсынов, Мейржан Шермаханбет, Асхат Жанбыров.

Отметим, НОК разработал регламент специальных мер изоляции для спортивных баз, которые будут принимать спортсменов. Допуск на базу будет закрыт всем категориям граждан, кроме членов НСК. Количество персонала будет максимально сокращено. Для персонала, который будет контактировать со спортсменами, будут предусмотрены те же условия изоляции, что и для членов команды. Для остальных сотрудников, обеспечивающих деятельность базы во внешнем контуре, будут исключены возможности для любого контакта со спортсменами.

Все члены НСК, допущенные к участию в тренировочном процессе, будут проживать и питаться изолированно. Контакты между разными командами будут исключены. Осмотр спортсменов и персонала будет проводиться несколько раз в день. Все общие помещения будут дезинфицироваться в отсутствие спортсменов, согласно установленному графику.


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