Команда Казахстана по гребному слалому стала лучшей командой мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежемесячно болельщики #teamKZ выбирают лучшего спортсмена месяца. Сегодня, 8 июня, редакция Olympic.kz подвела итоги голосования, передает МИА «Казинформ».

По итогам голосования за лучшего спортсмена прошедшего месяца победу одержала команда Казахстана по гребному слалому.

Всего в голосовании были представлены девять номинантов: Команда Казахстана по гребному слалому, команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ, Владислав Яковлев (академическая гребля), Кайсар Алпысбай (каратэ), команда Казахстана по таеквондо, Жанна Мамажанова (лёгкая атлетика), женская команда Казахстана по боксу, команда Казахстана по хоккею с шайбой, команда Казахстана по тяжелой атлетике.

Голосование завершилось сегодня, 8 июня, в 13:00. На момент остановки приема голосов победу одержала команда Казахстана по гребному слалому. Команда набрала 68,40 процентов голосов. Следом за ней расположилась женская команда Казахстана по боксу. Замкнула тройку лидеров команда Казахстана по хоккею.