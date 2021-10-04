РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по футзалу заняла четвертое место на чемпионате мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу уступила сборной Бразилии в матче за третье место на чемпионате мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В Литве на чемпионате мира по футзалу завершился матч за третье место с участием команды Казахстана. Соперниками Казахстана выступили футзалисты из Бразилии.

    Встреча завершилась победой оппонентов со счетом 4:2. Команда Казахстана вышла вперед, однако не смогла удержать преимущество.

    В финале сразятся Португалия и Аргентина.

    Напомним, после победы команды Казахстана над Ираном со счетом 3:2 команда поднялась в мировом рейтинге сборных по футзалу.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!