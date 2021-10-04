23:18, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
Команда Казахстана по футзалу заняла четвертое место на чемпионате мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу уступила сборной Бразилии в матче за третье место на чемпионате мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В Литве на чемпионате мира по футзалу завершился матч за третье место с участием команды Казахстана. Соперниками Казахстана выступили футзалисты из Бразилии.
Встреча завершилась победой оппонентов со счетом 4:2. Команда Казахстана вышла вперед, однако не смогла удержать преимущество.
В финале сразятся Португалия и Аргентина.
Напомним, после победы команды Казахстана над Ираном со счетом 3:2 команда поднялась в мировом рейтинге сборных по футзалу.