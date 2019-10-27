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Команда Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии в рамках заключительного матча основного раунда Чемпионата мира-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Счет в игре 4:2. В составе румынской сборной голы забили Савио и Мариус Матей. Наша команда ответила мячами Биржана Оразова и Тайнана, который оформил хет-трик.
Сборная Казахстана, одержав три уверенные победы, занимает в своей группе первое место. Добившись разгромной победы в прошлом матче, наши игроки досрочно вышли в элитный раунд турнира. Вслед за Казахстаном в следующий этап отбора прошла сборная Румынии, занявшая в группе второе место.
Казахстан - Румыния - 4:2 (1:2)
Голы: Оразов 30, Тайнан 5, 30, 40 - Савио 1, Матей 4.
Нереализованный пенальти: Матей 18.
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