Команда Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии в рамках заключительного матча основного раунда Чемпионата мира-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Счет в игре 4:2. В составе румынской сборной голы забили Савио и Мариус Матей. Наша команда ответила мячами Биржана Оразова и Тайнана, который оформил хет-трик.

Сборная Казахстана, одержав три уверенные победы, занимает в своей группе первое место. Добившись разгромной победы в прошлом матче, наши игроки досрочно вышли в элитный раунд турнира. Вслед за Казахстаном в следующий этап отбора прошла сборная Румынии, занявшая в группе второе место.

Казахстан - Румыния - 4:2 (1:2)

Голы: Оразов 30, Тайнан 5, 30, 40 - Савио 1, Матей 4.

Нереализованный пенальти: Матей 18.