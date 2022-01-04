Команда Казахстана по футзалу назвала предварительный состав на чемпионат Европы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу в Нур-Султане начала подготовку к чемпионату Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Тренерский штаб во главе с Рикардо Кака обнародовал состав команды из 15 игроков для участия в турнире. После сборов в будет определена окончательная заявка из 14 игроков.
Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.
Состав сборной Казахстана по футзалу:
Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»);
Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Арнольд Кнауб («Динамо Самара», Россия), Лео («Норильский никель», Россия), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Жомарт Токаев, Ерсултан Сагындыков (оба - «Атырау»).
- Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA
- Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде
- Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров
- Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису
- Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
- Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана показал бой с тенью на высоте 3500 метров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана