Команда Казахстана по футзалу назвала предварительный состав на чемпионат Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу в Нур-Султане начала подготовку к чемпионату Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Тренерский штаб во главе с Рикардо Кака обнародовал состав команды из 15 игроков для участия в турнире. После сборов в будет определена окончательная заявка из 14 игроков.

Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»);

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Арнольд Кнауб («Динамо Самара», Россия), Лео («Норильский никель», Россия), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Жомарт Токаев, Ерсултан Сагындыков (оба - «Атырау»).