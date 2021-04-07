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    07:48, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по футзалу квалифицировалась на ЕВРО-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу в матче квалификации на чемпионат Европы-2022 на выезде одержала уверенную победу над командой Венгрии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Подопечные Кака одержали пятую победу в пяти матчах и досрочно оформили выход в финальную часть чемпионата Европы 2022 года, которая пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

    Венгрия – Казахстан – 1:6

    Голы: Дрот 24 – Есенаманов 5, Валиуллин 9, Тайнан 10, Нодь (автогол) 15, Дуглас 23, Акбаликов 33

    Казахстан: Игита (в) (к), Тайнан, Нургожин, Турсагулов, Дуглас – Байдулла (в), Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Кнауб, Досов, Балтабаев.


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