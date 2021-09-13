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    09:10, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по футболу стартовала с победы на ЧМ по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу в стартовом матче группового этапа чемпионата мира обыграла Коста-Рику со счетом – 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    Казахстан – Коста-Рика – 6:1

    Голы: Есенаманов 10, Турсагулов 11, Дуглас 14, Тайнан 11, 27, Оразов 27 – Родригез 12

    Удаление: Гамбоа 38

    Казахстан: Игита (В) (К), Дуглас, Тайнан, Акбаликов, Кнауб – Атантаев, Карагулов, Нургожин, Мадияров, Валиуллин, Оразов, Есенаманов, Турсагулов, Сарбасов;

    Главный тренер: Рикардо Кака.


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