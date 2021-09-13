Команда Казахстана по футболу стартовала с победы на ЧМ по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу в стартовом матче группового этапа чемпионата мира обыграла Коста-Рику со счетом – 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Казахстан – Коста-Рика – 6:1

Голы: Есенаманов 10, Турсагулов 11, Дуглас 14, Тайнан 11, 27, Оразов 27 – Родригез 12

Удаление: Гамбоа 38

Казахстан: Игита (В) (К), Дуглас, Тайнан, Акбаликов, Кнауб – Атантаев, Карагулов, Нургожин, Мадияров, Валиуллин, Оразов, Есенаманов, Турсагулов, Сарбасов;

Главный тренер: Рикардо Кака.