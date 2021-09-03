Команда Казахстана по футболу прибыла в Хельсинки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана по футболу чартерным рейсом прилетела в столицу Финляндии - город Хельсинки. Полёт занял около четырёх часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию футбола Казахстана.

3 сентября на Олимпийском стадионе команда проведёт предматчевую тренировку.

Также планируется участие главного тренера Талгата Байсуфинова и футболиста национальной команды в предматчевой пресс-конференции.

К составу сборной присоединился вратарь «Астаны» Дмитрий Непогодов, который заменит дисквалифицированного Стаса Покатилова. Также в команде отсутствуют Бактиер Зайнутдинов и Азат Нургалиев, у которых возникли проблемы с получением виз.