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Команда Казахстана по футболу прибыла в Хельсинки

3 Сентября 2021 09:54
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Команда Казахстана по футболу прибыла в Хельсинки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана по футболу чартерным рейсом прилетела в столицу Финляндии - город Хельсинки. Полёт занял около четырёх часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию футбола Казахстана.

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3 сентября на Олимпийском стадионе команда проведёт предматчевую тренировку.

Также планируется участие главного тренера Талгата Байсуфинова и футболиста национальной команды в предматчевой пресс-конференции.

К составу сборной присоединился вратарь «Астаны» Дмитрий Непогодов, который заменит дисквалифицированного Стаса Покатилова. Также в команде отсутствуют Бактиер Зайнутдинов и Азат Нургалиев, у которых возникли проблемы с получением виз.


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