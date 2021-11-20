Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. Национальная сборная Казахстана после матча квалификации чемпионата мира-2022 против Франции (0:8), а также товарищеской игры против Таджикистана (1:0) поднялся на шесть позиций и теперь занимает 119-е место в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Рейтинг ФИФА от 19 ноября 2021 года:
1 (1). Бельгия – 1828
2 (2). Бразилия – 1826
3 (3). Франция – 1786
4 (5). Англия – 1755
5 (6). Аргентина – 1750
6 (4). Италия – 1740
7 (7). Испания – 1704
8 (8). Португалия – 1660
9 (10). Дания – 1654
10 (11). Нидерланды – 1653
...
25 (26). Украина – 1535
34 (33). Россия – 1493
84 (84). Узбекистан – 1274
86 (93). Грузия – 1269
92 (89). Армения – 1242
95 (95). Беларусь – 1233
96 (96). Кыргызстан – 1228
107 (105). Эстония – 1176
115 (114). Таджикистан – 1157
117 (122). Мозамбик – 1151
118 (117). Таиланд – 1148
119 (125). Казахстан – 1140
120 (119). Азербайджан – 1146
121 (118). Зимбабве – 1138
122 (124). Гватемала – 1138
133 (131). Туркменистан – 1117
134 (135). Латвия – 1100
136 (135). Литва – 1091
181 (181). Молдова – 928.
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