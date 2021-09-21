22:20, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
Команда Казахстана по футболу поднялась четыре позиции в рейтинге FIFA
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на четыре строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.
В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 120 месте.
Напомним, в сентябре сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова провела три встречи против Украины (2:2), Финляндии (0:1), а также с Боснией и Герцеговины (2:2).
Рейтинг ФИФА от 16 сентября 2021 года:
1. Бельгия – 1832 очка
2. Бразилия – 1811
3. Англия – 1755
4. Франция – 1754
5. Италия – 1735
6. Аргентина – 1725
7. Португалия – 1674
8. Испания – 1673
9. Мексика – 1666
10. Дания – 1658
…
27. Украина – 1520
55. Финляндия – 1407
57. Босния и Герцеговина – 1405
119. Нигер – 1156
120. Казахстан – 1151
121. Новая Зеландия – 1149.