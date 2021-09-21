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    22:20, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по футболу поднялась четыре позиции в рейтинге FIFA

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на четыре строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

    В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 120 месте.

    Напомним, в сентябре сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова провела три встречи против Украины (2:2), Финляндии (0:1), а также с Боснией и Герцеговины (2:2).

    Рейтинг ФИФА от 16 сентября 2021 года:

    1. Бельгия – 1832 очка

    2. Бразилия – 1811

    3. Англия – 1755

    4. Франция – 1754

    5. Италия – 1735

    6. Аргентина – 1725

    7. Португалия – 1674

    8. Испания – 1673

    9. Мексика – 1666

    10. Дания – 1658

    27. Украина – 1520

    55. Финляндия – 1407

    57. Босния и Герцеговина – 1405

    119. Нигер – 1156

    120. Казахстан – 1151

    121. Новая Зеландия – 1149.


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