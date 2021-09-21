Команда Казахстана по футболу поднялась четыре позиции в рейтинге FIFA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на четыре строчки в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 120 месте.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова провела три встречи против Украины (2:2), Финляндии (0:1), а также с Боснией и Герцеговины (2:2).

Рейтинг ФИФА от 16 сентября 2021 года:

1. Бельгия – 1832 очка

2. Бразилия – 1811

3. Англия – 1755

4. Франция – 1754

5. Италия – 1735

6. Аргентина – 1725

7. Португалия – 1674

8. Испания – 1673

9. Мексика – 1666

10. Дания – 1658

…

27. Украина – 1520

55. Финляндия – 1407

57. Босния и Герцеговина – 1405

119. Нигер – 1156

120. Казахстан – 1151

121. Новая Зеландия – 1149.