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Команда Казахстана по фристайлу-могулу приступила к предолимпийским тренировкам в Китае

30 Января 2022 19:17
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Команда Казахстана по фристайлу-могулу приступила к предолимпийским тренировкам в Китае

ЧЖАНЦЗЯКОУ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фристайлу-могул приступила к предолимпийским тренировкам в Китае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте.

Нашу страну в этом виде спорта на Олимпиаде представят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

«Команда сегодня приступила к тренировкам. Здесь холодно, сильный снегопад и ветер. Сегодня был первый день тренировок у наших спортсменов, они только «пристреливаются» и осваиваются. Поэтому сегодня много не катались, смотрели трассу. Трасса сложная. Будем просматривать видео и анализировать. После - каждый спортсмен выберет свою линию спуска», прокомментировала главный тренер команды по фристайлу-могул Елена Круглыхина.

Также тренер отметила, что команда уже обустроилась в олимпийской деревне. Напомним, что первыми от команды Казахстана на олимпийских стартах в Пекине выступят именно могулисты. Квалификационные соревнования стартуют 3 февраля, ещё до официального открытия Олимпиады.

Отметим, что в кластере Чжанцзякоу будут проживать команды по фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам, биатлону и лыжному двоеборью.


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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