Команда Казахстана по фристайлу-могулу готовится к двум ЭКМ в Европе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время команда Казахстана по фристайлу-могулу выступит сразу на двух этапах Кубка мира. Оба пройдут в Европе. Состав определен, спортсмены активно готовятся к предстоящим выступлениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Полноценно отдохнуть после напряженных стартов на Олимпиаде-2022 в Пекине не удалось. Международный соревновательный календарь достаточно плотный. При этом позволяет набрать рейтинговые очки для улучшения позиций могулистов в общем зачете Кубка мира.
Предстоящие два ЭКМ следуют практически один за другим. В Италии он пройдет 12 марта . Франция примет важный турнир в период с 18 по 19 марта . Причем программа итальянского старта будет состоять только из соревнований по параллельному могулу. Во Франции же спортсмены выступят и в одиночных заездах, и в параллельных.
Свою подготовку к этапам команда Казахстана начала на «Шымбулаке». Учебно-тренировочный сбор стартовал 22 февраля. После Игр сборная и тренерский штаб обсудили новую стратегию развития. И с боевым настроем продолжила тяжелый сезон, который не был лишен преград различного уровня.
Говоря об общем зачете Кубка мира (могул плюс параллельный могул), лучшими промежуточными лидерами в команде являются Павел Колмаков и Юлия Галышева.
Колмаков в мужском рейтинге занимает в данный момент шестое место. Возглавляет топ-лист канадец Микаэль Кингсбери. Галышева находится на 16-й строчке в общем зачете. Австралийка Энтони Джакара удерживает первую позицию.
Предварительный состав команды Казахстана на участие в ЭКМ:
- Павел Колмаков;
- Юлия Галышева;
- Анастасия Городко;
- Олеся Граур;
- Аяулым Амренова.
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