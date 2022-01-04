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Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде
4 Января 2022 19:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фристайл-акробатике примет участие в этапе Кубка мира в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Он пройдет 5 января. Следует отметить, что старт входит в число отборочных на Олимпийские игры-2022.
На нем выступят все лидеры сборной, среди которых и Жанбота Алдабергенова, успевшая отметиться призовым место на одном из ЭКМ.
Сейчас команда находится в Канаде, проводит заключительные тренировки и уже завтра будет бороться за высокие места.
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