Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фристайл-акробатике примет участие в этапе Кубка мира в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет 5 января. Следует отметить, что старт входит в число отборочных на Олимпийские игры-2022.

На нем выступят все лидеры сборной, среди которых и Жанбота Алдабергенова, успевшая отметиться призовым место на одном из ЭКМ.

Сейчас команда находится в Канаде, проводит заключительные тренировки и уже завтра будет бороться за высокие места.