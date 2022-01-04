+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде

4 Января 2022 19:30
Поделиться:
Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фристайл-акробатике примет участие в этапе Кубка мира в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису
Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров Казахстанский «Панда» узнал дату первого боя в 2022 году Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане

Он пройдет 5 января. Следует отметить, что старт входит в число отборочных на Олимпийские игры-2022.

На нем выступят все лидеры сборной, среди которых и Жанбота Алдабергенова, успевшая отметиться призовым место на одном из ЭКМ.

Сейчас команда находится в Канаде, проводит заключительные тренировки и уже завтра будет бороться за высокие места.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису
Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров
Казахстанский «Панда» узнал дату первого боя в 2022 году
Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
Популярное
1 Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау
2 Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
3 За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
4 Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, недовольными повышением цен на сжиженный газ
5 В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
6 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Читайте также
Казахстанский «Панда» узнал дату первого боя в 2022 году
Назван топ-10 боксеров-любителей из Казахстана по итогам 2021 года
Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау
Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом
Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, недовольными повышением цен на сжиженный газ
В Мангистауской области начала работу правительственная комиссия
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив