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Команда Казахстана по фристайл-акробатике тренируется в Чжанцзякоу - фоторепортаж

10 Февраля 2022 19:53
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Команда Казахстана по фристайл-акробатике тренируется в Чжанцзякоу - фоторепортаж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайл-акробатике проводит предолимпийские тренировки в Чжанцзякоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Команда всё это время находилась на сборах за рубежом, поэтому им был организован индивидуальный маршрут до Китая с учётом всех мер безопасности. Напомним, что нашу страну в этом виде спорта представляют Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

«Мы прилетели из Финляндии через Стамбул в Пекин поздно ночью, сдали ПЦР-тест, затем доехали и заселились в деревне Чжанцзякоу, поужинали и легли спать. Осмотрелись по деревне мы только утром, нам здесь нравится. Здесь довольно прохладно. Но в самой деревне есть все условия, я живу в комнате одна, она просторная и светлая», - поделилась представительница команды по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова.

«Вчера вечером мы провели первую тренировку. Хорошо попрыгали с двойного трамплина, но у нас в планах тройной трамплин. Будем тройной тренировать уже совсем скоро, на следующей тренировке 11-12 февраля. Пока привыкаем, настраиваемся. Каждый день сдаем ПЦР-тесты.

Наши личные состязания стартуют с 13 февраля. У женщин 13-го квалификация и 14-го финал. У мужчин старт 15-го, и финалы 16-го февраля. Оставайтесь с нами, болейте за нас», - резюмировала Алдабергенова.


ФОТО: Турар Казангапов, Пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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