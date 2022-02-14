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Команда Казахстана по фехтованию на шпаге выступила на этапе Кубка мира в Сочи
14 Февраля 2022 10:15
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СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге приняла участие в первом в сезоне этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Первый Кубок мира по фехтованию на шпаге состоялся в Сочи. В турнире приняла участие и команда Казахстана. В составе команды выступили: Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Дмитрий Алексанин и Ерлик Сертай .
По итогам соревнований наша команда расположилась на шестом месте. Всего в турнире приняли участие 26 стран.
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