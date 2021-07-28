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Команда Казахстана по дзюдо завершила выступление на Олимпиаде в Токио
28 Июля 2021 09:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по дзюдо. Ислам Бозбаев не смог одержать победу, выступая в категории до 90 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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Дзюдоист Ислам Бозбаев стартовал с победы на турнире, но выступая в весовой категории до 90 кг, не смог одержать победу над соперником из Азербайджана Мамадали Мехтиевым.
Таким образом, команда Казахстана по дзюдо завершила Олимпиаду в Токио с одной бронзовой медалью. Ее в актив #teamKZ завоевал Елдос Сметов.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.
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