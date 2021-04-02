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    21:25, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по дзюдо завершила первый день Grand Slam в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. Первый день для команды Казахстана оказался неудачным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Наши спортсмены завершили его досрочно. В категории до 60 килограммов Магжан Шамшадин в первой схватке оказался сильнее итальянца Андреа Карлино. Затем ему противостоял бразилец Эрик Такабатаке. У казахстанского спортсмена были шансы на выход в следующий круг, однако соперник эффективнее воспользовался своими.

    В весе до 66 килограммов за медаль бился Бауржан Сагынгалиулы. Он начинал турнир со второго круга, где он встретился с филиппинцем Шугеном Накано. А вот дальше немного не повезло с жеребьевкой - на его пути встал двукратный чемпион мира Хифуми Абэ. Титулованный оппонент победил с оценкой «иппон».


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