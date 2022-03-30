Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Анталье (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мировые соревнования мастеров татами пройдут с 1 по 3 апреля. На турецком татами страну будут представлять 23 спортсмена.

Мужчины:

60 кг: Магжан Шамшадин, Бауржан Нарбаев

66 кг: Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев

73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов

81 кг: Абылайхан Жубаназар, Барак Аркабай

90 кг: Дидар Хамза, Ерсултан Музаппаров

- 100 кг: Ислам Бозбаев, Нурлыхан Шархан

+ 100 кг: Жамбыл Тургуналиев

Женщины:

52 кг: Гаухар Ирмагамбетова

57 кг: Севара Нишанбаева

63 кг: Зарина Сарипова, Молдир Нарынова

70 кг: Зере Бектасовна, Перизат Жакыпбекова

78 кг: Асель Бисембай, Аруна Жангельдина

+ 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова

Отметим, что в турнире Большого шлема ожидается участие 534 спортсменов из 64 стран.