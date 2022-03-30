Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Анталье (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Мировые соревнования мастеров татами пройдут с 1 по 3 апреля. На турецком татами страну будут представлять 23 спортсмена.
Мужчины:
60 кг: Магжан Шамшадин, Бауржан Нарбаев
66 кг: Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев
73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов
81 кг: Абылайхан Жубаназар, Барак Аркабай
90 кг: Дидар Хамза, Ерсултан Музаппаров
- 100 кг: Ислам Бозбаев, Нурлыхан Шархан
+ 100 кг: Жамбыл Тургуналиев
Женщины:
52 кг: Гаухар Ирмагамбетова
57 кг: Севара Нишанбаева
63 кг: Зарина Сарипова, Молдир Нарынова
70 кг: Зере Бектасовна, Перизат Жакыпбекова
78 кг: Асель Бисембай, Аруна Жангельдина
+ 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова
Отметим, что в турнире Большого шлема ожидается участие 534 спортсменов из 64 стран.