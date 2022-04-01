12:52, 01 Апрель 2022 | GMT +6
Команда Казахстана по боксу выступит на турнире Thailand Open
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу выступит на международном турнире Thailand Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования пройдут в период с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).
52 кг:
Санжар Ташкенбай
Сакен Бибосынов
57 кг:
Серик Темиржанов
63 кг:
Санатали Тольтаев
Султан Мусинов
69 кг:
Асланбек Шымбергенов
75 кг:
Тимур Нурсеитов
Аятулла Такижанов
81 кг:
Нурбек Оралбай
91 кг:
Айбек Оралбай
Сагындык Тогамбай.
Фото: olympic.kz