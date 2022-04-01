Команда Казахстана по боксу выступит на турнире Thailand Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу выступит на международном турнире Thailand Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования пройдут в период с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).

52 кг:

Санжар Ташкенбай

Сакен Бибосынов

57 кг:

Серик Темиржанов

63 кг:

Санатали Тольтаев

Султан Мусинов

69 кг:

Асланбек Шымбергенов

75 кг:

Тимур Нурсеитов

Аятулла Такижанов

81 кг:

Нурбек Оралбай

91 кг:

Айбек Оралбай

Сагындык Тогамбай.

Фото: olympic.kz