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    12:52, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана по боксу выступит на турнире Thailand Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу выступит на международном турнире Thailand Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Соревнования пройдут в период с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).

    52 кг:

    Санжар Ташкенбай

    Сакен Бибосынов

    57 кг:

    Серик Темиржанов

    63 кг:

    Санатали Тольтаев

    Султан Мусинов

    69 кг:

    Асланбек Шымбергенов

    75 кг:

    Тимур Нурсеитов

    Аятулла Такижанов

    81 кг:

    Нурбек Оралбай

    91 кг:

    Айбек Оралбай

    Сагындык Тогамбай.


    Фото: olympic.kz

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