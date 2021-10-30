НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по боксу успешно продолжает выступление на чемпионате мира в Белграде. Асланбек Шымбергенов победил Шахрама Гиясова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.

Пятый день чемпионата мира по боксу подарил казахстанским болельщикам очень много радости. На ринг Белграда вышли сразу четверо казахстанских мастера и все четверо выиграли свои поединки.

В весе до 54 кг честь страны защищал один из самых ярких молодых боксеров сборной Махмуд Сабырхан. Несмотря на статус дебютанта, он уверенно разобрался со своим первым соперником из Южной Кореи, опытным Ким Ин Гю. Итоговый счет 5:0.

Далее Махмуд встретится с шотландцем Мэттью Макхэйлэм, который прошел россиянина Курбана Байранбекова. Этот поединок состоится 31 октября.

Затем в дневной сессии вышел старший из братьев-близнецов Айбек Оралбай. В тяжелом весе до 92 кг он раздельным решением судей оказался сильнее польского боксера Матеуша Березницки 4:1. Примечательно, что следующим соперником Айбека станет этнический казах из Узбекистана Мадияр Саидрахимов. Последний, в свою очередь на классе прошел Владислава Смягликова, представляющего Беларусь.

В вечерней сессии вышел старший брат из близнецов, но теперь уже Тольтаевых – Саматали. В категории до 60 кг за выход в 1/8 финала он победил Хунатипа Пиднуча из Таиланда. Результат 4:1 в пользу казахстанца.

Следующим соперником Саматали Тольтаева станет Дуван Зулета Морено из Колумбии. Их поединок пройдет 31 октября.

И наконец, самым ожидаемым событием дня, не только для казахстанских болельщиков, но и для всех любителей бокса стал супербой между Асланбеком Шымбергеновым и финалистом Олимпиады в Рио Шахрамом Гиясовым из Узбекистана. Казахстанец выиграл первый раунд по мнению всех судей, а второй – по мнению четырех из пяти. В итоге Шымбергенов одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

«Бой был нелегким, но благодаря Всевышнему и подсказкам тренеров я сумел одержать победу. Спасибо всем за поддержку!» - сказал после боя Асланбек Шымбергенов.

За выход в четвертьфинал Асланбек будет биться с представителем Германии Магомедом Шахидовым. Бой пройдет 31 октября.

Поклонники бокса смогут увидеть чемпионат мира в эфире телеканала «Qazsport». Дневная сессия начинается в 17:00, вечерняя в 22:00 по времени нашей столицы.