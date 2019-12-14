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Команда Казахстана по боксу проведет совместные сборы с Кубой в 2020 году
14 Декабря 2019 05:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по боксу в январе следующего года проведет совместные сборы на базе AIBA. УТС будет направлен на подготовку к лицензионному турниру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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«5 января 2020 года мы приступим к учебно-тренировочным сборам на базе АІВА. Мы пригласили на совместные тренировки сборные Венгрии, Японии и Кубы. Боксеры этих стран очень высоко котируются в мире. Поэтому для нас очень важно проведение подобных УТС накануне лицензионного турнира. Он стартует в конце января. Мы должны быть готовыми к этому вызову»,- сказал главный тренер Галымбек Кенжебаев.
Отмечается, что команда Казахстана по боксу в эти дни проводит сбор на базе AIBA.
Ключевые слова: Спорт,
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