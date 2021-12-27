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Команда Казахстана по биатлону выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе
27 Декабря 2021 21:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские биатлонисты примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Этап кубка мира пройдет с 6 по 9 января. В его рамках состоятся эстафетные гонки, спринт и гонки преследования.
Представители команды Казахстана в данный момент выступают на Спартакиаде РК. Данный старт является важным этапом подготовки к Олимпиаде в Пекине.
После этого состав отправится непосредственно в Германию.
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