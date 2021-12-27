Команда Казахстана по биатлону выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские биатлонисты примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Этап кубка мира пройдет с 6 по 9 января. В его рамках состоятся эстафетные гонки, спринт и гонки преследования.

Представители команды Казахстана в данный момент выступают на Спартакиаде РК. Данный старт является важным этапом подготовки к Олимпиаде в Пекине.

После этого состав отправится непосредственно в Германию.