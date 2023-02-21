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    18:16, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира в Баку

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    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала две золотые награды на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

    В одиночных прыжках первым финишировал Данил Мусабаев. Второе место у Хорги Мартина (Испания. Аллан Моранте (Франция) стал третьим.

    Также наши спортсмены победили в синхронных прыжках. «Золото» завоевали Мусабаев и Пирмаммад Алиев. У Германии - «серебро», Португалия показала третий результат.

    Фото: olympic.kz


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