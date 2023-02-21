Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала две золотые награды на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

В одиночных прыжках первым финишировал Данил Мусабаев. Второе место у Хорги Мартина (Испания. Аллан Моранте (Франция) стал третьим.

Также наши спортсмены победили в синхронных прыжках. «Золото» завоевали Мусабаев и Пирмаммад Алиев. У Германии - «серебро», Португалия показала третий результат.

Фото: olympic.kz