Команда Казахстана по баскетболу вышла на первое место в отборе к ЧМ-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по баскетболу в четверг обыграла в гостях сборную Ирана со счетом 73:69 и единолично возглавила таблицу группы D отборочного турнира Кубка мира 2023 года зоны Азия/Океания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

«Степные волки» прибыли в столицу Ирана – Тегеран на матч с местной национальной сборной, явно не в роли фаворита. Все факты указывали на то, что предпочтения в этой игре на стороне хозяев. Во-первых, в рейтинге ФИБА казахстанский коллектив прилично уступает иранскому – 9 строчек в азиатском и 47 в мировом рейтинге. Во-вторых, Иран не проигрывал Казахстану более десяти лет, хотя очных встреч было и не так много. В-третьих, Иран играл дома - на родной площадке. Но это баскетбол, и наша команда доказала, что это игра непредсказуема, одержав довольно сенсационную победу.

Лидеры матча:

Казахстан: Николай Бажин показал отличную игру и стал самым эффективным игроком нашей команды – (23 очка, 6 подборов, 4 передачи, 2 блокшота). Энтони Клеммонс очень активно начал эту игру, заработав первые 9 очков для нашей команды. Остаток матча он был не так ярок, но стабилен и отработал все сорок минут игры, заработав 17 очков, 4 подбора, 6 передач, 2 перехвата. Максим Марчук не смог завершить матч до конца, но набрал 6 очков, 7 подборов, 2 передачи. 7 очков, 4 подбора - у Антона Быкова, 8 очков, 2 подбора - у Дмитрия Гаврилова. Рустам Мурзагалиев заработал 5 очков, 4 подбора и 6 передач.

Иран: Наша команда смогла найти защиту против лидера иранской сборной Арсалана Каземи, который сегодня был сегодня не так эффективен как в прошедших играх азиатской квалификации, но вот лидер по результативности иранцев - Мохаммад Джамшиди сегодня был очень результативен – 32 очка. Также стоит отметить Саджада Машайекхи.

Последствия: Сборная Казахстана единолично возглавила турнирную таблицу в группы «D», сместив сборную Ирана на вторую строчку, а после победы Сирии над Бахрейном в игре, которая прошла чуть позже, сирийская сборная закрепилась на третьем месте.

Следующий матч: Прямиком из Ирана казахстанская дружина отправится на встречу со сборной Бахрейна, которая состоится в воскресенье 27 февраля в Манаме, начало в 22:00 по столичному времени.