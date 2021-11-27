Команда Казахстана по баскетболу стартовала с победы на квалификации на Кубок мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по баскетболу добыла трудовую победу в стартовом домашнем матче квалификации на Кубок мира 2023 года против команды Сирии. Уступая по ходу трех четвертей, в бескомпромиссной борьбе «Степные волки» проявили характер и дожали соперников в концовке встречи​. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Дмитрий Гаврилов не смог перебороть более габаритного соперника и уступил стартовое подбрасывание. Первые атаки не принесли успеха ни одной из команд, лишь спустя полторы минуты игры счет в матче был открыт, и открыли его гости. Правда уже в следующем нападении наши парни добились своего, Александр Жигулин, точной трехой не только открыл счет для нашего коллектива, но и вывел «Степных волков» вперед.

Далее команды обменялись результативными атаками, у нас отличился Максим Марчук. Затем сирийцы вышли вперед и старались удерживать инициативу в своих руках. Два очка от Дмитрия Гаврилова сократили отставание до минимума, но соперники все еще были впереди. Сирийцы провели неплохую игру в середине первой четверти, начав уходить в отрыв и тренерский штаб казахстанской команды был вынужден использовать право на минутный перерыв уже на старте встречи. На шестой минуте матча сирийцы выигрывали 7 очков, опережая нашу команду в два раза.

Рустам Мурзагалиев открыл свой личный счет, и сразу точным «трюльником», прервав тем самым безголевую паузу своей команды. В жесткой борьбе, до конца первой четверти, разница в счете держалась в районе 7-4 очков. За этот промежуток времени Дмитрий Гаврилов, после четкой передачи Мурзагалиева, проверил кольцо соперников на прочность, забив сверху. Сам Рустам вновь был точен из-за дуги, а Олег Балашов, который к слову сегодня дебютировал за сборную Казахстана, забил первые очки за свою страну, и сразу «энд уан». Правда штрафной у Олега не залетел, и после трехи от соперников на последних секундах четверть завершилась со счетом 17:24 в пользу Сирии.

Первую четверть нельзя было записать в актив нашей команде, но впереди еще было тридцать минут, чтобы все исправить, тем более 7 очков отставания были не критичными. Жигулин первым добился успеха в этом периоде. Свои первые очки во второй четверти соперники набирали с линии штрафных и подошли к двузначному отрыву. Рустам Мурзагалиев записал на свой счет еще два очка. Николай Бажин реализовал трехочковый и открыл свой личный счет в игре, а после очередных двух результативных баллов от Жигулина разница сократилась до трех очков и уже тренерский штаб сирийцев был вынужден взять тайм-аут. Бажин набрал еще два очка и на экваторе второй четверти казахстанцы отставали всего на одно очко. Следующие минуты игры разница сохранялась в районе 1-3 очков. У нас очки зарабатывали Антон Быков и Александр Жигулин. Дарко Руссо взял еще один тайм-аут для нашего коллектива за минуту до конца первой половины матча, когда отрыв соперников достиг пяти очков, но в оставшееся время казахстанцы не попали в цели, также как и соперники. В итоге первая половина завершилась при счете 33:38 в пользу сирийских гостей.

После пятнадцати минут игры и корректировок, внесенных в игру нашей команды во время большого перерыва Дарко Руссо и тренерским штабом казахстанской команды, «Степные волки» вступили в борьбу. Антон Быков поправил статистику штрафных нашей команды, реализовав три из четырех в начале третьей десятиминутки, а Руслан Айткали, вырвавший подбор в нападении, после неудачного штрафного от Быкова, сравнял счет в матче. Выйти вперед сразу не удалось, сирийцы вновь пытались оторваться, но очки от Антона Быкова и Максима Марчука сдерживали соперников от отрыва. Антон Быков заработал еще два штрафных броска и на этот раз был точен в обоих случаях, при этом сравняв вновь сравняв счет. Соперники противились тому, чтобы пропустить нашу сборную вперед, и сдерживали как могли «Степных волков», но те усилиями Мурзагалиева и Бажина сравнивали счет. Максим Марчук реализовал три очка и вывел нашу команду вперед, впервые с начала игры, а также он заставил тренерский штаб соперников взять тайм-аут за пару минут до окончания третьей четверти. Сирийцы в этом периоде реализовали еще пару атак, а у нас два штрафных заработал Олег Балашов. Наша команда не позволила соперникам догнать себя, но выигрывали, перед финальной четвертью, всего одно очко – 54:53.

Жесткая и упорная игра в первых трех четвертях обещала, что последние десять минут будет ожидать бескомпромиссная борьба. Гости быстро сравняли счет в начале четвертой четверти. Казахстанцы в течении двух минут реализовали 4 штрафных броска – Олег Балашов и Николай Бажин, а также пропустили трехочковый от соперников, и продолжали лидировать всего на одно очко. В течение следующей минуты очки на свой счет записали Максим Марчук, Николай Бажин и Рустам Мурзагалиев, позволив соперникам увеличить свой счет на +1. Таким образом наше преимущество увеличилось до 7-и очков. До середины четверти, когда наш гандикап сократился до четырех очков, Дарко Руссо использовал еще один минутный перерыв, после чего Рустам Мурзагалиев и Максим Марчук соорудили один из красивейших моментов матча.

Соперники старались догнать нашу команду в следующие минуты, но очки от Антона Быкова, Олега Балашова и Рустама Мурзагалиева подпитывали наше лидерство. И все же исход встречи пока еще был непредсказуем. Почти за три минуты до конца встречи разница составляла всего три очка. но затем по два очка на свои счета записали Максим Марчук и Николай Бажин. А менее чем за минуту до конца игры наш «кэп» реализовал сумасшедшую трехочковую попытку и впервые в матче разница стала двузначной и самое важное в нашу пользу. Казалось, что уже все и игра сделана, но сирийцы не сдавались и последние сорок секунд растянулись в тактической борьбе. За это время команды дважды прибегли к использованию тайм-аута и борьба проходила на каждом сантиметре площадки. За это время наши игроки зарабатывали очки, только после тактических фолов соперников. Свой личный счет на два очка увеличил Олег Балашов и на четыре Рустам Мурзагалиев.

В результате казахстанцы удержали десять очков преимущества и выиграли матч со счетом – 84:74. По финальной статистике, можно сказать что наши игроки заметно перебросали соперников, в итоге сильно поправили свою статистику штрафных бросков, да и в общем в концовке смотрелись лучше соперников.

Параллельно с игрой Казахстана против Сирии проходила встреча между Ираном и Бахрейном, которая прошла в Иране. По ее результатам иранцы одержали довольно уверенную победу со счетом 82:66. После двух игр в группе Иран возглавил таблицу, Казахстан на второй строчке, проигрывая иранцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, а Сирия и Бахрейн заняли третью и четвертую позицию, также по дополнительным результатам.

Далее подопечные Дарко Руссо нанесут ответный визит сборной Сирии. Встреча состоится в понедельник 29 ноября в Дамаске, начало в 22:00 по столичному времени.

П о итогам жеребьевки «Степные волки» попали в группу «D» вместе со сборными Ирана, Сирии и Бахрейна.

В рамках 1-го раунда квалификации казахстанская дружина проведет еще пять матчей:

29 ноября 2021 - Сирия - Казахстан

24 февраля 2022 - Иран - Казахстан

27 февраля 2022 - Бахрейн - Казахстан

1 июля 2022 - Казахстан - Иран

4 июля 2022 - Казахстан - Бахрейн

Сам розыгрыш Кубка пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах - Японии и Филиппинах и Индонезии.







