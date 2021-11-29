Команда Казахстана по баскетболу проведет матч с командой Сирии в Дамаске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Дамаске состоится ответный матч мужской Национальной сборной Казахстана по баскетболу против сборной Сирии в рамках квалификации на кубок мира 2023 года. «Степные волки» постараются закрепить успех в очном противостоянии с сирийцами после победы в домашней игре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская сборная Сирии по баскетболу — Национальная баскетбольная команда, представляющая Сирию на международных турнирах по баскетболу 5х5. Является членом ФИБА с 1948 года.

Мужская сборная Сирии, как ни странно, впервые на международной арене сыграла на чемпионате Европы в 1949 году. Тот турнир по различным причинам проходил в Египте и на нем участвовали не только команды из европейских стран, но и сборные Египта, Ливана и Сирии, которая в итоге стала шестой. Кстати, чемпионом Европы в тот год стал Египет. В чемпионатах мира и Олимпийских играх сирийская команда ни разу не участвовала, а на чемпионатах и кубках Азии играла шесть раз и лучшим их результатом стало четвертое место в 2001 году. Также команда дважды сыграла в ФИБА Азия Челлендже, где также, однажды добиралась до четвертого места. Кроме того сирийцы дважды выступали на Азиатских играх – в 2006 году (десятое место) и в 2018 году (шестое место). Кроме того, команда из Сирии провела довольно много стартов в региональных турнирах: они дважды играла на Средиземноморских играх, но призовых мест не занимали; семь раз принимали участие в Пан Арабских играх, где однажды становилась чемпионами, трижды серебряным призерами и один раз бронзовыми. На чемпионатах по баскетболу среди арабских наций Сирия принимала участие, также, семь раз и в своем активе имеет одно золото, два серебра и одну бронзу. Дважды играли на Западно-Азиатских играх – серебро и бронза, а также 12 раз принимали участие в чемпионате Западной Азии, выиграв их дважды, дважды взяв серебро и четырежды заняв третье место.

Сравнение команд и история встреч: сборная Казахстана перед стартом квалификации находится на 12-й строчке рейтинга в Азии и 72-й в мире, а сборная Сирии находится на 16-й позиции в Азии и 82-й в мире. Казахстанская и сирийская команды трижды выступали на одних тех же кубках (чемпионатах) Азии, но так и не пересеклись на площадке. Кроме того, команды один раз вместе играли на ФИБА Азия Челлендж и дважды на Азиатских играх, но и на этих турнирах они ни разу не встречались. Таким образом, прошедшая в пятницу 26 ноября в Нур-Султане игра в рамках квалификации на кубок мира стала первой очной встречей между командами в истории и завершилась она победой сборной Казахстана со счетом - 84:74.

Матч состоится в понедельник 29 ноября, в Дамаске на арене «Аль-Файхаа Стэдиум», начало в 22:00 по местному времени в 00:02 по времени Нур-Султана.